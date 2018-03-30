Выходные в городе.

КОНЦЕРТ «В КРУГУ ДРУЗЕЙ»

30 МАРТА

ЦКЖ «ЖИВА», ЛЕНИНА 38А В Центре культуры жизни «Жива» состоится концерт, участие в котором примут лауреат всероссийских и международных конкурсов (сопрано) Альбина Шакирова и лауреат международных конкурсов (партия фортепиано) Татьяна Максимова . Начало концерта в 19.00. Стоимость билета — 300 рублей. Более подробную информацию можно найти на сайте.

ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА «SHOW BOUTIQUE»

31 МАРТА

БЦ LENCOM

На распродаже «Show Boutique», которая займет два этажа бизнес центра, можно будет купить не только бредовую одежду, украшения, аксессуары и предметы интерьера (как «из вторых рук», так и совершенно новые), но и поесть в фуд-зоне, отправить детей в детское игровое пространство, принять участие в мастер-классах по украшению одежды и дизайну. Событие будет проходить с 12.00 до 23.00. Первые 300 зарегистрировавшихся на сайте, пройдут бесплатно. Стоимость входного билета — 200 рублей. ДЯГИЛЕВ

31 МАРТА

БИБЛИОТЕКА ПУШКИНА, УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 25 Пушкинская библиотека приглашает жителей и гостей города принять участие сразу в двух мероприятиях, посвященных Сергею Дягилеву, человеку, неразрывно связанному с русским искусством и Пермью. В 14.00 состоится литературно-краеведческая программа «Дягилевы. Начало». Участники программы обсудят историю дворянской семьи, вклад в общественную, культурную и благотворительную деятельность, роль Дягилева в истории нашего города и не только. В 16.00 пройдет музыкальный вечер «Голоса весны». В программе — исполнение классики русских и зарубежных композиторов, с участием студентов вокального отделения Консерватории при ПГИК. Вход свободный.

ДВОЙНОЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЛЕКТОРИЙ

31 МАРТА

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

В музее пермских древностей состоится двойной научно-популярный лекторий: астрофизик и научный журналист Борис Штерн расскажет об экзопланетах, а выпускник Школы лекторов «Эволюции», лаборант-исследователь МГУ Максим Казарновский — об иммунитете. Начало мероприятия — 16.00. Вход свободный, но по предварительной регистрации.

МОЯ МИШЕЛЬ

31 МАРТА

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

Российская музыкальная группа, исполняющая свои песни в стиле рок и синти-поп, выступит на территории частной филармонии «Триумф», ул. Ленина, 44. Начало концерта в 20.00. Билеты можно приобрести здесь.

ПАРМА — ЕНИСЕЙ

1 АПРЕЛЯ

УДС «МОЛОТ»

В это воскресенье пермский клуб «ПАРМА» встретится с красноярским «Енисеем», очередным соперником в битве за плей-офф. Начало матча в 16.30. Билеты можно приобрести по ссылке. Приходи поддержать любимую команду!

БОЛЬШОЙ ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПО МОЗГОБОЙНЕ

1 АПРЕЛЯ

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДОМ МозгоБойня — это командная игра из вопросов и ответов, обо всем увлекательном и интересном, что окружается нас. Для ответов не нужны глубокие энциклопедические знания, только сообразительность и смекалка. Приглашаются любители командных игр и все желающие открыть для себя новый увлекательный досуг. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Начало мероприятия в 18.00. Фото: mick-vmv