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Школьник из Красноярска собрал из фанеры гитару с лазерными струнами
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Школьник из Красноярска собрал из фанеры гитару с лазерными струнами 

АиФ Красноярск 15 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Ученик красноярской гимназии №1 Иван Зинченко сконструировал лазерную гитару из фанеры, фоторезистора и платы Arduino.
На вид это обычная электрогитара, только без струн. Их заменяют шесть лазерных лучей. На них Иван и играет. Корпус деревянный, все электронные устройства находятся внутри.
«Первая акустическая гитара появилась в 18-м веке, а самый «современный» инструмент, басовый, был создан 70 лет назад. С тех пор конструкция и принцип работы почти не изменились. Поэтому и было принято решение улучшить инструмент при помощи современных технологий», — рассказывает школьник.
Мечта Ивана — создать гитару с множеством других функций, к примеру, чтобы она играла разными звуками — флейты, органа, или даже птичьей трели.
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