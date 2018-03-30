Школьник из Красноярска собрал из фанеры гитару с лазерными струнами

Ученик красноярской гимназии №1 Иван Зинченко сконструировал лазерную гитару из фанеры, фоторезистора и платы Arduino.

На вид это обычная электрогитара, только без струн. Их заменяют шесть лазерных лучей. На них Иван и играет. Корпус деревянный, все электронные устройства находятся внутри.

«Первая акустическая гитара появилась в 18-м веке, а самый «современный» инструмент, басовый, был создан 70 лет назад. С тех пор конструкция и принцип работы почти не изменились. Поэтому и было принято решение улучшить инструмент при помощи современных технологий», — рассказывает школьник.

Мечта Ивана — создать гитару с множеством других функций, к примеру, чтобы она играла разными звуками — флейты, органа, или даже птичьей трели.