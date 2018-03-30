У «Суперсемейки 2» вышел еще один тизер

В Интернете появился еще один ролик мультфильма «Суперсемейка 2». К сожалению, ничего нового и интересного нам в нем не показали — семейная жизнь, маленький монстр Джек-Джек, супергеройская битва. Всего понемногу.

Во второй части «Суперсемейки» супергерои все еще под запретом. Однако телемагнат Винсент одержим идеей вернуть им былую славу. Он договаривается с Элен о ее возвращении, и женщина снова надевает костюм Эластики, а вот Боб остается дома. А там Джек-Джек со своими неконтролируемыми силами, подростковые кризисы и задачки по математике. И кому тяжелее?

«Суперсемейка 2» выйдет в кино 14 июня.

Источник: Movie Trailers Source Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».

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