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У «Суперсемейки 2» вышел еще один тизер
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У «Суперсемейки 2» вышел еще один тизер 

Tlum.ru 9 минут назад
Фото: Tlum.ru
В Интернете появился еще один ролик мультфильма «Суперсемейка 2». К сожалению, ничего нового и интересного нам в нем не показали — семейная жизнь, маленький монстр Джек-Джек, супергеройская битва. Всего понемногу.
Во второй части «Суперсемейки» супергерои все еще под запретом. Однако телемагнат Винсент одержим идеей вернуть им былую славу. Он договаривается с Элен о ее возвращении, и женщина снова надевает костюм Эластики, а вот Боб остается дома. А там Джек-Джек со своими неконтролируемыми силами, подростковые кризисы и задачки по математике. И кому тяжелее?
«Суперсемейка 2» выйдет в кино 14 июня.
Источник: Movie Trailers Source Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».
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