СМИ: рукопись «Пляшущих человечков» Конан Дойла выставлена на аукцион в США за $500 тысяч

МОСКВА, 30 марта. / ТАСС /. /ТАСС/. Рукопись «Пляшущих человечков», одного из самых знаменитых рассказов британского писателя Артура Конан Дойла (1859-1930) о сыщике Шерлоке Холмсе, выставлена на аукцион Heritage в Далласе за $500 тысяч (350 тыс. фунтов стерлингов).

Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Рукопись с правкой и дополнениями автора, а также рисунками придуманного им для произведения шифра в виде танцующих человечков, уйдет с молотка 18 апреля. Рассказ был написан в 1903 году для журнала Strand.

Идея кода, по словам эксперта Рэндалла Стока, появилась у писателя после того, как он расписался в книге автографов женщины, содержавшей также рисунки двух ее детей Гилберта и Эдит Кьюбит.