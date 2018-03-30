Ещё
СМИ: рукопись «Пляшущих человечков» Конан Дойла выставлена на аукцион в США за $500 тысяч
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: рукопись «Пляшущих человечков» Конан Дойла выставлена на аукцион в США за $500 тысяч 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Рукопись «Пляшущих человечков», одного из самых знаменитых рассказов британского писателя Артура Конан Дойла (1859-1930) о сыщике Шерлоке Холмсе, выставлена на аукцион Heritage в Далласе за $500 тысяч (350 тыс. фунтов стерлингов).
Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.
Рукопись с правкой и дополнениями автора, а также рисунками придуманного им для произведения шифра в виде танцующих человечков, уйдет с молотка 18 апреля. Рассказ был написан в 1903 году для журнала Strand.
Идея кода, по словам эксперта Рэндалла Стока, появилась у писателя после того, как он расписался в книге автографов женщины, содержавшей также рисунки двух ее детей Гилберта и Эдит Кьюбит.
Автор безвозмездно выставил манускрипт на торги в 1918 году, все средства от которых поступили в фонд Красного Креста. Этот раритет выставила на нынешний аукцион женщина, получившая его от отца — продавца книг в Техасе.
ТАСС: последние новости
Детей из Волоколамска отправят отдыхать в "Орленок" и "Артек" Роль НКО в пропаганде здорового образа жизни обсудят на форуме "Сообщество" в Астрахани Комитет Госдумы не поддержал законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»73
Самые заметные роли Олега Анофриева5
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
5 боевиков с брутальными героями
15 российских фильмов, которыми можно гордиться24
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение