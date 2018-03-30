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«Томминокеров» Стивена Кинга экранизируют
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«Томминокеров» Стивена Кинга экранизируют 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Книги Стивен Кинга всегда пользовались популярностью у кинематографистов, но после невероятно успешной экранизации «Оно» за произведения короля ужасов взялись с удвоенной силой. Настал черед полнометражной адаптации романа «Томминокеры». Джеймс Ван («Заклятие») и Рой Ли («Звонок») выступят продюсерами проекта.
Стивен Кинг выпустил «Томминокеров» в 1987 году в тяжелое для себя время. В ту пору писатель боролся с наркотической зависимостью, которая наложила свой отпечаток на книгу.
Действие книги разворачивается в городке Хейвен, где находят космический корабль, тысячу лет пролежавший под землей. После таинственной находки с местными жителями начинает твориться что-то неладное — они становятся чересчур агрессивными и обретают суперспособности. Превращения не затрагивают только главного героя, из-за железной пластины в голове он не чувствителен к изменениям. Тем временем милый городок трансформируется в обитель зла.
В 1993 году канал ABC выпустил мини-сериал «Томминокеры». Главные роли в проекте исполнили Джимми Смитс и Марг Хельгенбергер.
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