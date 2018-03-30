Лазарева суббота. Зачем Господь воскресил Лазаря, как сложилась судьба воскрешенного и как нужно встречать этот день

Последнюю субботу перед Страстной неделей называют Лазаревой — в честь великого и уникального события, случившегося давным-давно, накануне Входа Господа в Иерусалим.

Кем же был Лазарь, которого Христос называл другом? Как сложилась его судьба после воскрешения и зачем Иисус сделал это, как следует встречать этот день, что делать и чего делать не стоит — давайте вспомним или узнаем все это, если не знали раньше.

ИСТОРИЯ ЛАЗАРЯ

Жизнь и история праведника Лазаря примечательна во многих смыслах. В частности, именно с его именем связано единственное упоминание о том, что Христос плакал. Но как-то в тени остается дальнейшая судьба воскрешенного и понимание, почему ему дано было принять смерть дважды.

Лазарь был жителем Вифании, местечка рядом с Иерусалимом. Его и двух его сестер, Марию и Марфу, Христос часто посещал. Незадолго до Пасхи Лазарь заболел; Христос в это время был далеко. Сестры Лазаря отправили Иисусу печальную весть: «Господи! Тот, кого Ты любишь, болен». На это Христос ответил загадочно: «Эта болезнь не к смерти, а к славе Божией».

В старину на Лазареву субботу пели песни, особенно отличалась этим молодежь, которая в благодарность получала съедобные подарки. Сегодня эта традиция сохраняется лишь в небольшом количестве деревень. На Западе традиции отмечать Лазареву субботу также сохранились: в Болгарии, например, «лазарские» песни поют девочки, а греки в этот день пекут «лазаракиа» («лазарчики») — печенье из пряного сладкого теста.

ЧТО ПОДАТЬ НА СТОЛ

Существуют и свои правила относительно стола, который можно накрыть в этот день. Никаких больших пиров, конечно же, не закатывается — продолжается Великий пост, на пороге — строгая Страстная седмица, так что в целом это день светлого ожидания скорого чуда Пасхи. Но на стол исстари подавали и гречневые постные блины, испеченные из гречневой муки, но без яиц и без молока, кашу, рыбный постный пирог курник. Дозволена и икра — можно сделать с ней бутерброды из постного хлеба.

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