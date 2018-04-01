Ещё
За неделю до Пасхи: православные христиане встречают Вербное воскресенье
Далее:
Читайте также:
Ещё

За неделю до Пасхи: православные христиане встречают Вербное воскресенье 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Православная церковь отмечает в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста. По их повествованию, Иисус перед своим последним посещением древнего города воскресил праведного Лазаря, жившего в селении Вифания и скончавшегося за четыре дня до прихода туда Господа.
Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям, и когда Христос через несколько дней въезжал на молодом ослике в Иерусалим, люди приветствовали его как царя, выстилая его путь одеждами и пальмовыми ветвями. Тогда же, после воскрешения Лазаря, первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса.
"Согласно общехристианскому вероучению, в своей земной жизни Господь Иисус Христос соединяет три служения: царя, первосвященника и пророка. Как пророк он неоднократно свидетельствовал, что произойдет в будущем и с градом Иерусалимом, и со всем миром; как первосвященник — совершает чудеса и исцеления, установит таинство Евхаристии (причащения), возглавит Церковь, о которой проповедует; а как царь он, по сути дела, в первый и единственный открытый раз проявит себя в этот день — входа Господня в Иерусалим", — сказал РИА Новости профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.
Через несколько дней после того, как горожане торжественно встретили Христа, он ими же был распят. В Церкви этот факт объясняют тем, что иудеи ожидали исключительно земного царя, который освободит их от господства римлян и установит свои порядки. Мессия в их понимании был могущественный правитель, с которым израильский народ стал бы непобедимым. Они не были готовы и не хотели принять то, что Христос будет призывать человека к самосовершенствованию и борьбе со злом внутри самого себя, обращать внимание не на внешнее, а на внутреннее — на «Царство, которое внутри вас есть».
В это воскресенье, как и накануне вечером, верующим раздают в храмах распустившиеся вербные ветки — в России они заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Господа жители Иерусалима.
"У нас этот праздник ассоциируется с вербами — первым трогательно красивым весенним растением, которое как бы указывает на грядущую перемену от состояния покоя-смерти к состоянию пробуждения-жизни. Поэтому еще одно название этого праздника — Вербное воскресенье", — поясняет протоиерей Максим Козлов.
Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме.
РИА Новости: последние новости
Власти рассказали, когда устранят утечку фильтрата с "Ядрово" Комитет Госдумы отклонил законопроект о переносе празднования Дня России Названы самые интересные фестивали весны
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»85
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?16
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Самые заметные роли Олега Анофриева6
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение