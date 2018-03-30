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Первая успешная операция по замене речевого процессора проведена в Ростове
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Первая успешная операция по замене речевого процессора проведена в Ростове 

Деловое сообщество 1 час назад
Впервые в Ростове в марте провели успешную операцию по возвращению слуха ребенку. Девятилетний Саша Олейник первый пациент из Ростовской области, которому была выполнена замена речевого процессора кохлеарного импланта в Ростове. Операция прошла в частной клинике, но совершенно бесплатно, по полису ОМС. Расходы взял на себя бюджет, программа сотрудничества государства и частных клиник начала свою работу в 2018 году, и вот первые ее плоды. Саша перенес тяжелое ОРВИ в возрасте 10 месяцев. После этого у мальчика развилась тяжелая двусторонняя сенсоневральная тугоухость, практически — глухота. Точный диагноз был поставлен ребенку только в 1,5 года. При таком диагнозе слуховые аппараты, даже самые мощные, не могут компенсировать потерю слуха. Поэтому в три года Сашу прооперировали, установили систему кохлеарной имплантации. Конечно вернуть полностью утраченный слух невозможно, однако современные технологии с помощью специальных устройств имплантов помогают решить такие проблемы. В три года Саша начал долгую реабилитацию, но усилия принесли свои плоды он смог посещать школу наравне со здоровыми детьми. К сожалению, всему приходит срок. Техника не вечна, и импланту нужна регулярная замена. Стоит такая операция около миллиона рублей, огромная сумма. И даже если бюджет оплачивает сам аппарат оставалась проблема дороги в одну из столиц нашей Родины, где проживание и реабилитация стоят немалых денег.
«Хочу сказать спасибо за эту возможность нашему министру здравоохранения, Татьяне Юрьевне Быковской. От всех нас, родителей, у которых особые дети, с имплантами. Это большая поддержка нам, такая возможность. Хочется надеяться, что на наших деток и в будущем государство будет обращаться особое внимание, — говорит мама Саши Мария Олейник.
Теперь жители донского региона смогут получить сложнейшую операцию, не выезжая за пределы Ростова. А таких пациентов у нас более 200. На очереди уже 30 маленьких дончан, кроме операции им потребуется долгая реабилитация с педагогом-сурдологом. Ведь сама имплантация — это лишь 20% успеха.
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