Весной в Ростове откроются сразу два кинотеатра

Один из них расположится на пересечении проспекта Космонавтов и бульвара Комарова в новом ТРЦ «Парк». Девятизальный мультиплекс с лазерной проекцией и системой многоканального звука Dolby Atmos, которая позволить распределить все источники звука согласно положению, которую задумали авторы киноленты, начнет работу на четвертом этаже комплекса. Также здесь планируется работа ресторанов, аттракционов и фудкорта. Работать ТРЦ «Парк» начнет с 9 мая.