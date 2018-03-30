Весной в Ростове откроются сразу два кинотеатра 

Один из них расположится на пересечении проспекта Космонавтов и бульвара Комарова в новом ТРЦ «Парк». Девятизальный мультиплекс с лазерной проекцией и системой многоканального звука Dolby Atmos, которая позволить распределить все источники звука согласно положению, которую задумали авторы киноленты, начнет работу на четвертом этаже комплекса. Также здесь планируется работа ресторанов, аттракционов и фудкорта. Работать ТРЦ «Парк» начнет с 9 мая.
Кроме того, в апреле откроется новый 13-зальный кинокомплекс «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина рядом с одноименным ТРЦ. В нем также будет работать технология Dolby Atmos. Всего в залах будет почти 1,5 кресел, в семи залах можно будет вызвать официанта, один будет предназначен для детей, один — для компьютерных игр.