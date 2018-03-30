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В библиотеке № 190 прошел творческий вечер
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В библиотеке № 190 прошел творческий вечер 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В библиотеке № 190 (улица Профсоюзная, дом 115, к. 1) в очередной раз собрались увлеченные словесным художественным творчеством люди. Участники клуба «Московские окна» познакомились с творчеством Янины Юдиной.
Она прочитала гостям свои стихотворения из сборника «Из запылившихся зеркал совсем другое отраженье…». Также, как обычно, участники мероприятия могли выйти к микрофону и продекламировать свои произведения.
Янина Юдина по профессии логопед, но с 2010 года начала всерьез заниматься стихотворчеством; хотя сама Янина признается, что первые стихотворные строчки были написаны ей еще в юности.
На сайте «Стихи.ру» поэтесса сообщает, что становилась победителем отборочного тура поэтического конкурса «ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН 2014» и Всероссийского поэтического конкурса «ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН 2015», которые проводятся в ЦДЛ. Ее стихи вошли в 38 том альманаха «Поэт года 2013», также их можно найти в коллективных сборниках проекта «Библиотека современной поэзии», «Краски жизни» и «Связующее слово», альманахе «Москва Поэтическая».
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