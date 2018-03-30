Ещё
Мальбэк и Сюзанна покажут «Гипнозы» в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мальбэк и Сюзанна покажут «Гипнозы» в Москве 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Уже первого апреля самый популярный дуэт страны Мальбэк и Сюзанна прокачают столицу «Гипнозами» и другими своими хитами. Все действо состоится на площадке клуба «RED».
Сегодня их популярности могут завидовать самые популярные артисты шоу-бизнеса. За полгода им удалось покорить всевозможные топы от до и стать настоящими законодателями звучания. При этом и Мальбэк и Сюзанна остаются обычными ребятами, которые обожает по душами разговаривать с поклонниками на концертах — по душам. Хочешь погрузиться в атмосферу эклектичного микса от балканских мотивов, до панк-попа и фьюче-поп, тогда Велком. Успей купить билет, увидимся на концерте Мальбэк и Сюзанны. -го апреля, клуб, Москва, Болотная наб., д., стр. ;
Popcake.tv: последние новости
Гарри Стайлс вспомнил Тейлор Свифт Лидер группы 100% скончался от сердечного приступа Аня Плетнева и Алексей Романоф выступили дуэтом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»73
Самые заметные роли Олега Анофриева5
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
5 боевиков с брутальными героями
15 российских фильмов, которыми можно гордиться24
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение