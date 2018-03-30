Мальбэк и Сюзанна покажут «Гипнозы» в Москве

Уже первого апреля самый популярный дуэт страны Мальбэк и Сюзанна прокачают столицу «Гипнозами» и другими своими хитами. Все действо состоится на площадке клуба «RED».

Сегодня их популярности могут завидовать самые популярные артисты шоу-бизнеса. За полгода им удалось покорить всевозможные топы от до и стать настоящими законодателями звучания. При этом и Мальбэк и Сюзанна остаются обычными ребятами, которые обожает по душами разговаривать с поклонниками на концертах — по душам. Хочешь погрузиться в атмосферу эклектичного микса от балканских мотивов, до панк-попа и фьюче-поп, тогда Велком. Успей купить билет, увидимся на концерте Мальбэк и Сюзанны. -го апреля, клуб, Москва, Болотная наб., д., стр. ;