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В Павловском Посаде 14 апреля выступят будущие звезды цирковой арены
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В Павловском Посаде 14 апреля выступят будущие звезды цирковой арены 

РИАМО 12 минут назад
Фото: РИАМО
Областной конкурс любительских цирковых коллективов «ПАРАД-АЛЛЕ» пройдет в подмосковном Павловском Посаде, в нем примут участие 16 любительских цирковых групп, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«14 апреля во Дворце культуры «Павлово-Покровский» городского округа Павловский Посад состоится 12-й Московский областной конкурс любительских цирковых коллективов «ПАРАД-АЛЛЕ», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
По ее словам, конкурс проводится при поддержке министерства культуры Московской области в целях возрождения, поддержки и дальнейшего развития традиций любительского циркового искусства и выявления талантливых исполнителей.
«Лауреаты конкурсов прошлых лет стали профессиональными артистами, победителями международных фестивалей, гастролируют на цирковых площадках России и за рубежом, учатся в профессиональных учебных заведениях», — отметила министр.
В этом году в конкурсе планируют принять участие 16 любительских цирковых коллективов и исполнителей из городских округов Балашиха, Воскресенск, Домодедово, Истра, Коломна, Королев, Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы, Павловский Посад, Подольск, Щелково, Фрязино, Электросталь.
Участники конкурса продемонстрируют высокий уровень мастерства и профессионализма, зрители увидят сложнейшие элементы акробатики, хореографии, клоунады и эквилибристики. Всего на суд профессионального жюри будет представлено более 30 номеров. Все победители получат награды и памятные подарки.
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