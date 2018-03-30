В Павловском Посаде 14 апреля выступят будущие звезды цирковой арены

Областной конкурс любительских цирковых коллективов «ПАРАД-АЛЛЕ» пройдет в подмосковном Павловском Посаде, в нем примут участие 16 любительских цирковых групп, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«14 апреля во Дворце культуры «Павлово-Покровский» городского округа Павловский Посад состоится 12-й Московский областной конкурс любительских цирковых коллективов «ПАРАД-АЛЛЕ», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

По ее словам, конкурс проводится при поддержке министерства культуры Московской области в целях возрождения, поддержки и дальнейшего развития традиций любительского циркового искусства и выявления талантливых исполнителей.

«Лауреаты конкурсов прошлых лет стали профессиональными артистами, победителями международных фестивалей, гастролируют на цирковых площадках России и за рубежом, учатся в профессиональных учебных заведениях», — отметила министр.

В этом году в конкурсе планируют принять участие 16 любительских цирковых коллективов и исполнителей из городских округов Балашиха, Воскресенск, Домодедово, Истра, Коломна, Королев, Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы, Павловский Посад, Подольск, Щелково, Фрязино, Электросталь

Участники конкурса продемонстрируют высокий уровень мастерства и профессионализма, зрители увидят сложнейшие элементы акробатики, хореографии, клоунады и эквилибристики. Всего на суд профессионального жюри будет представлено более 30 номеров. Все победители получат награды и памятные подарки.