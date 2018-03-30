Ведущий калининградских «Вестей» получил награду от Росгвардии

Репортаж нашего коллеги, корреспондента и ведущего калининградских «Вестей» Алексея Анкудинова получил награду областного конкурса журналистских работ, который организован управлением Росгвардии по Калининградской области.

Материал о кадетах, которые познакомились с работой сапёров Росгвардии, признан лучшим в номинации «Телевизионный сюжет». А радиопрограмма «Родина слышит» стала победителем конкурса «Стражи белых ночей» в Северо-Западном федеральном округе. В качестве экспертов к радиоведущей Валерии Родиной приходили дети.

Валерия Родина, радиоведущая программы «Родина слышит»:

— Мы хотели напомнить аудитории о важных жизненных ценностях: любовь к своей стране, патриотизм, и никто иной как дети, могли рассказать, как важно и ценно в этой жизни.

Алексей Анкудинов, корреспондент ГТРК «Калининград»:

— Мы все знаем, что работа сапёра самая опасная. Ребята увидели, спецсредства, всю технику, которую применяют для разминирования, ну и в то же время почувствовали, какой крепкий дух у тех, кто ежедневно несёт свою службу.

Конкурс журналистских работ «Стражи белых ночей» в Калининградской области проводился впервые. Организаторы намерены сделать его ежегодным.

— Здесь несколько аспектов, так скажем, этого конкурса, в том числе и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это посещение детей наших сотрудников ОМОН, это рассказ о подвиге наших сотрудников в Гудермесе, это широкий и интересный спектр деятельности наших подразделений.