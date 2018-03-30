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Ведущий калининградских «Вестей» получил награду от Росгвардии
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Ведущий калининградских «Вестей» получил награду от Росгвардии 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Репортаж нашего коллеги, корреспондента и ведущего калининградских «Вестей» Алексея Анкудинова получил награду областного конкурса журналистских работ, который организован управлением Росгвардии по Калининградской области.
Материал о кадетах, которые познакомились с работой сапёров Росгвардии, признан лучшим в номинации «Телевизионный сюжет». А радиопрограмма «Родина слышит» стала победителем конкурса «Стражи белых ночей» в Северо-Западном федеральном округе. В качестве экспертов к радиоведущей Валерии Родиной приходили дети.
Валерия Родина, радиоведущая программы «Родина слышит»:
— Мы хотели напомнить аудитории о важных жизненных ценностях: любовь к своей стране, патриотизм, и никто иной как дети, могли рассказать, как важно и ценно в этой жизни.
Алексей Анкудинов, корреспондент ГТРК «Калининград»:
— Мы все знаем, что работа сапёра самая опасная. Ребята увидели, спецсредства, всю технику, которую применяют для разминирования, ну и в то же время почувствовали, какой крепкий дух у тех, кто ежедневно несёт свою службу.
Конкурс журналистских работ «Стражи белых ночей» в Калининградской области проводился впервые. Организаторы намерены сделать его ежегодным.
Олег Горшков, начальник управления «Росгвардии» по Калининградской области:
— Здесь несколько аспектов, так скажем, этого конкурса, в том числе и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это посещение детей наших сотрудников ОМОН, это рассказ о подвиге наших сотрудников в Гудермесе, это широкий и интересный спектр деятельности наших подразделений.
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