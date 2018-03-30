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В федеральном проекте по созданию новой модели поликлиники принимают участие 35 медицинских учреждений региона
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В федеральном проекте по созданию новой модели поликлиники принимают участие 35 медицинских учреждений региона 

Портал органов государственной власти Ярославской области 33 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В федеральный проект по созданию новой модели поликлиники включилась детская поликлиника №3 в Дзержинском районе Ярославля. Благодаря этому за полтора месяца лечебному учреждению удалось решить проблемы, которые копились годами. Создано полноценное отделение здорового ребенка. Кабинеты размещены в соответствии с последовательностью посещения их пациентами, внедрена система электронной очереди, увеличено время работы вакцинатора. Все это значительно сократило время ожидания приема.
— С 2018 года Ярославская область участвует в реализации федерального приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», — рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. — Сейчас создан региональный центр первичной медико-санитарной помощи для оказания организационно-методической поддержки медицинским организациям по внедрению принципов бережливого производства. В этом году в реализации проекта участвуют 35 поликлиник, в том числе 17 детских. До конца 2020 года все поликлиники Ярославской области будут охвачены новым проектом.
Сейчас поликлиника №3 фактически разделена на две части. Одна половина — «Здоровое детство». Для пришедших на вакцинацию — отдельный вход. Здоровые дети не пересекаются с больными. Сюда попадают только по записи, ровно в назначенное время. Таким образом, ожидание сократилось с часа до нескольких минут. Здесь же открыли и кабинет педиатра, где пациента осматривают перед прививкой. Другая часть поликлиники — для приема заболевших детей.
— Мы также планируем реализовать проект по профилактическому осмотру детей первого года жизни, — рассказала главный врач поликлиники №3 Ирина Комарова. — А второй проект, который у нас на подходе, — это регистратура.
Кроме того, в медицинском учреждении планируют организовать колясочную. В холле появятся электронные табло, удобные кресла и терминалы. Полное преобразование ожидается уже этим летом.
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