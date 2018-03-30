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Дети катались по льду Горьковского водохранилища на снегоходе
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Дети катались по льду Горьковского водохранилища на снегоходе 

В городе N 48 минут назад
Фото: В городе N
Дети катались по льду Горьковского водохранилища на снегоходе и прицепленном к нему «паровозиком» самокате без сопровождения взрослых. Об этом стало известно в ходе совместного рейда ГИМС и инспекции Гостехнадзора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области 30 марта.
Инспекторы немедленно остановили ребят и объяснили, какие могут быть последствия у таких развлечений на льду. С матерью детей также пообщались специалисты и еще раз напомнили об опасности выхода на лед в переходный период.
Согласно данным мониторинга ледовой обстановки, на текущий момент толщина льда на акватории водохранилища составляет от 20 до 40 сантиметров, лед еще достаточно прочный, воды и промоин на ледовой поверхности нет.
В день рейда также была проведена профилактическая беседа с 30 любителями подледного лова. Специалисты рассказали рыбакам о правилах безопасного поведения на водоемах в переходный период и призвали рыбаков следить за прогнозной информацией.
Напомним, подледная рыбалка в Нижегородской области стала опасной.
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