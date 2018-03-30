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В библиотеке Данте Алигьери состоится презентация книги «Счастливой быть не запретишь»
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В библиотеке Данте Алигьери состоится презентация книги «Счастливой быть не запретишь» 

Вестник района Гагаринский 44 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
31 марта писатель Лариса Агафонова представит в библиотеке имени Данте Алигьери книгу «Счастливой быть не запретишь». Произведение вышло в свет в Издательстве Союза писателей.
«Трогательные, проникновенные истории о судьбах простых женщин, покорили сердца читательниц. Произведения Ларисы Агафоновой внушают уверенность в своих силах, помогают бороться с обстоятельствами, поднимают остросоциальные вопросы и предлагают советы, которые окажутся полезны во многих ситуациях», — сообщают в библиотеке. Гости вечера услышат отрывки из рассказов и стихотворений, которые неоднократно появлялись в журнале «Союз писателей».
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