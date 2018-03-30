Детский клуб «Мадагаскар» в Махачкале закрыт из-за выявленных нарушений

Детский клуб «Мадагаскар» в Махачкале закрыт из-за выявленных нарушений Махачкалинский детский клуб «Мадагаскар» закрыт на два месяца из-за нарушений санитарных норм, сообщают дагестанские судебные приставы.

Работа развлекательного центра будет восстановлена после выполнения всех требований УФССП по Республике Дагестан.

«Проведенные проверки показали, что в помещении детского клуба обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем суд пришел к выводу о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 60 суток», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее протокол о закрытии клуба на 60 суток выписал и Роспотребнадзор по РД, но несмотря на запрет заведение продолжало свою работу.

Фото: madagaskar05.ru