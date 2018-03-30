Дизайн-центр «Россия сегодня» получил приз за Шерлока Холмса

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости . Творческая группа дизайн-центра «Россия сегодня» стала лауреатом престижной премии в области дизайна International Design Awards 2018 в номинации «Инфографика», представив свой проект «Сколько Холмса в „Шерлоке“?». Благодаря проекту поклонники британского телесериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли могут определить, какие из оригинальные произведения Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе взяты за основу конкретных серий вольной адаптации. Наряду с МИА «Россия сегодня» престижной наградой была также отмечена серия материалов Washington Post о решении проблемы выброшенной еды и пищевых отходов.

right"Приз подтверждает наше лидерство в области создания информационных продуктов/нарратива мирового уровня, который находит читателя не только внутри страны, но и вызывает интерес у самой широкой публики во всем мире и признанных профессионалов в области информационного дизайна", — отметил глава дизайн-центра МИА «Россия сегодня» Антон Степанов

International Design Awards уже 25 лет собирает лучшие работы в мире информационного и графического дизайна. Конкурс ориентирован на поиск инновационных решений и прорывных технологий в своей области.

Дизайн-центр МИА «Россия сегодня» одно из самых динамично развивающихся подразделений медиагруппы «Россия сегодня». Дизайн-центр состоит из нескольких студий —графического дизайна, инфографики, web-дизайна и мультимедийных проектов. В коллекции Дизайн-центра уже есть награды с таких международных конкурсов, как 18th Annual Communicator Awards, 19th Annual Communicator Awards, Malofiej 20, 21, 23, 24, Best of Digital News Design, Typography Competition, ED Awards.