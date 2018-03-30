Глава Завьяловского района прокомментировал ситуацию с ремонтом детсада

Ижевск. Удмуртия. Глава Завьяловского района Удмуртской Республики Андрей Коняшин прокомментировал ситуацию вокруг ремонта детсада в селе Русский Вожой. Накануне в соцсетях появилась информация, что в здании рушится крыша.

Глава района сообщил «Сусанину», что реконструкция детсада готовится уже несколько лет. «Там кровля мягкая. Необходимо сделать скатную кровлю, чтобы воду отвести и сохранить в дальнейшем конструктив и стены», — сказал Андрей Коняшин.

Он отметил, что уже изготовлен проект реконструкции кровли и подана заявка на участие в программе социально-экономического развития на 2018 год. Проблема заключается в нехватке средств на финансирование работ. По смете необходимо порядка 3 млн 800 тыс. рублей.

«В позапрошлом году мы средства не изыскали и поэтому уплотнили — из трёх групп сделали две. А сейчас, в виду запланированных ремонтных работ, приняли решение с понедельника закрыть детский сад, документы уже подготовлены», — сообщил глава Завьяловского района.

В субботу, 31 марта, состоится собрание с родителями, чьи дети ходят в аварийный сад. По словам Андрея Коняшина, это порядка 50 с лишним детей: «Предложим родителям на период ремонта водить детей — одну группу в Ягул, другую в Сокол. Там оборудуем места для временного размещения детишек».