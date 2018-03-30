Библиотека Теплого Стана приглашает детей и их родителей на урок мастерства

1 апреля в 18.00 библиотека №169 «Проспект» приглашает ребят от 7 лет и их родителей отметить Международный день птиц вместе с «Весёлым мастеровым».

Будем делать птичку в технике оригами!

Участие бесплатно.

Адрес: метро Тропарево, Ленинский проспект, 127 (5 минут пешком)

Телефон: 8 (495) 438-95-10 Оригами — вид декоративного искусства, появилось оно еще в Древнем Китае. Как известно, именно здесь изобрели бумагу. Она является основным материалом, с которым работает мастер. По-сути оригами — это искусство создания разных фигурок из бумаги. Изначально фигурки использовали для различных религиозных обрядов, и создавать их могли только представители знати. Считалось, что овладение техникой складывания из бумаги, было обязательным для людей высокого положения.