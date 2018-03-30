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Библиотека Теплого Стана приглашает детей и их родителей на урок мастерства
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Библиотека Теплого Стана приглашает детей и их родителей на урок мастерства 

Наш Теплый стан 21 минуту назад
Фото: Наш Теплый стан
1 апреля в 18.00 библиотека №169 «Проспект» приглашает ребят от 7 лет и их родителей отметить Международный день птиц вместе с «Весёлым мастеровым».
Будем делать птичку в технике оригами!
Участие бесплатно.
Адрес: метро Тропарево, Ленинский проспект, 127 (5 минут пешком)
Телефон: 8 (495) 438-95-10  Оригами — вид декоративного искусства, появилось оно еще в Древнем Китае. Как известно, именно здесь изобрели бумагу. Она является основным материалом, с которым работает мастер. По-сути оригами — это искусство создания разных фигурок из бумаги. Изначально фигурки использовали для различных религиозных обрядов, и создавать их могли только представители знати. Считалось, что овладение техникой складывания из бумаги, было обязательным для людей высокого положения.
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