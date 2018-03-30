На городском фестивале «Дружба» Артур Волков и Мария Лобанова заняли третье место

Призерами творческого фестиваля национальных культур для детей с ограниченными возможностями здоровья стали студенты колледжа автоматизации информационных технологий №20.

На базе главного здания КАИТ-20 в Богородском состоялся финал III Городского фестиваля национальных культур для детей с ограниченными возможностями «Дружба». Его участники разного возраста соревновались в номинации «Национальная песня». Публика увидела зажигательные и лиричные, народные и авторские композиции, исполненные на русском и белорусском языках, а также потрясающие номера в жанре жестовой песни.

Великолепно выступили на фестивале и студенты из Богородского. Артур Волков Мария Лобанова в составе творческого коллектива «М-Арт» при поддержке военно-патриотического клуба «Дозор». Они исполнили русскую народную композицию «Солдатушки» и в итоге заняли третье место.

Фестиваль «Дружба» в рамках проекта столичного департамента образования «Территория возможностей» стал событием, подтверждающим, что творчество — безгранично, а дружба — бесценна.