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На городском фестивале «Дружба» Артур Волков и Мария Лобанова заняли третье место
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На городском фестивале «Дружба» Артур Волков и Мария Лобанова заняли третье место 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Призерами творческого фестиваля национальных культур для детей с ограниченными возможностями здоровья стали студенты колледжа автоматизации информационных технологий №20.
На базе главного здания КАИТ-20 в Богородском состоялся финал III Городского фестиваля национальных культур для детей с ограниченными возможностями «Дружба». Его участники разного возраста соревновались в номинации «Национальная песня». Публика увидела зажигательные и лиричные, народные и авторские композиции, исполненные на русском и белорусском языках, а также потрясающие номера в жанре жестовой песни.
Великолепно выступили на фестивале и студенты из Богородского. Артур Волков и Мария Лобанова в составе творческого коллектива «М-Арт» при поддержке военно-патриотического клуба «Дозор». Они исполнили русскую народную композицию «Солдатушки» и в итоге заняли третье место.
Фестиваль «Дружба» в рамках проекта столичного департамента образования «Территория возможностей» стал событием, подтверждающим, что творчество — безгранично, а дружба — бесценна.
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