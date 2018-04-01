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Спортивный фестиваль «Дружба народов» пройдет в Самаре
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Спортивный фестиваль «Дружба народов» пройдет в Самаре 

ТРК Губерния 1 апреля 2018
Фото: ТРК Губерния
Сегодня, 1 апреля, в областном центре пройдет региональный фестиваль «Дружба народов — 2018». Мероприятие уже успело стать традиционным. Ежегодно оно проводится с целью укрепления межнациональных связей и профилактики деструктивных проявлений на межнациональной почве, пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, создания условий для активных занятий физической культурой и спортом. В программу фестиваля входят соревнования по мини-футболу и волейболу, сообщает Минспорта Самарской области. В состязаниях примут участие любительские команды, представляющие национальные общественные организации Самарской области. Начало матчей запланировано на 11:00 в «МТЛ Арене». Победителей ждут памятные кубки и дипломы.
Фото: Министерство спорта Самарской области
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