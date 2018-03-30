Обзор наиболее ярких мероприятий учреждений культуры в выходные 31 марта — 1 апреля

Музеи и выставочные залы

В Доме-музее « Марины Цветаевой » 31 марта в 20:00 пройдет спектакль «Повесть О…» по автобиографической прозе Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке». «Повесть О…» — это романтическое повествование о московской жизни молодых поэтов и артистов, о мире поэзии и любви. Артисты, воссоздавая атмосферу начала XX века, обращаются к автобиографической прозе Марины Цветаевой. Стоимость билета — 300 рублей, льготного — 200 рублей.

31 марта в Доме Скрябина в 19:00 состоится концерт редчайшей музыки «Capella'415». Молодые музыканты играют на современных копиях старинных музыкальных инструментов. Певцы исполняют арии, ансамбли, хоры и мелодекламируют в традиции старинного вокала. Стоимость билета — 500 рублей, льготного — 300 рублей.

31 марта и 1 апреля в Музее Москвы развернется ярмарка «Ламбада-маркет». «Ламбада-маркет» — это ежемесячная городская ярмарка. Здесь встречаются покупатели и продавцы со всей России, которых объединяет любовь к винтажной и модной одежде, экокосметике, магазинам, созданным друзьями и единомышленниками, к маленьким тиражам и вещам, сделанным от сердца. Время: 12:00. Вход свободный.

С 15 марта по 22 апреля в Музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки пройдет выставка «Притяжение реализма», в составе экспозиции которой более 100 произведений живописи, графики и скульптуры девятнадцати талантливых современных художников. Стоимость билета — 200 рублей, льготного — 80 рублей.

Парки культуры и отдыха

31 марта в 15:30 в Измайловском парке пройдет большой семейный праздник. Родителей и детей ждут подвижные игры, мастерские, где дети научатся делать поделки из природного материала, анимационная программа и море позитива. Всей семьей гости праздника смогут поучаствовать в веселых спортивных соревнованиях. Участие бесплатное.

1 апреля парк Сокольники приглашает на квест. Начало в 12:00. В составе пионерского отряда участники смогут отправиться в поход по достопримечательностям парка середины ХХ века. Их провожатым в прошлое становится пионервожатая из городского лагеря в Сокольниках. Стоимость участия по полному тарифу — 400 рублей, семейный тариф — 350 рублей, групповой тариф — 350 рублей. Необходима регистрация.

1 апреля в 12:00 парк Горького проведет игру-путешествие «Выдуманные и невыдуманные истории» о Парке Горького. На прогулке от Крымского вала до Нескучного сада гостям предстоит вывести экскурсоводов на чистую воду. Участник, «разоблачивший» больше всего неправдоподобных историй, получит необычный подарок от Парка Горького. Для участия необходима регистрация.

1 апреля В 13:00 парк «Лианозовский» отметит международный День птиц. Во время праздника гости смогут принять участие в образовательной программе. Маленьких зрителей приглашают на мастер-классы по изготовлению и росписи съедобных для птиц кормушек, а также фотосессии. Вход свободный.

Школы искусств

31 марта в 17:00 в Концертном зале ЦДРИ состоится церемония закрытия VIII Всероссийского фестиваля-конкурса юных исполнителей «Хрустальный камертон». «Хрустальный камертон» — это творческая встреча музыкантов, представителей разных исполнительских школ. В заключительном гала-концерте примут участие победители конкурса по всем исполнительским номинациям из разных городов России. Вход свободный.

Библиотеки и культурные центры

31 марта в 18:00 в театральном зале библиотеки №61 на Верхоянской, гости узнают об истории клоунады, научатся наносить клоунский грим и испытают клоунаду на себе. Преподаватели Первой Студии при Театральном Товариществе «Ять» расскажут об истории клоунады и всех её видах и жанрах — от народного средневекового шутовского фарса до мимов и философской клоунады. Стоимость участия 150 рублей.

Кинотеатры

30 и 31 марта в рамках «Японского киноклуба» и ко дню рождения Акиры Куросавы Москино при поддержке Japan Foundation покажет два фильма:

Юность — «Рай и ад», 30 марта в 18:30, на японском языке с русскими субтитрами. Космос — «Семь самураев», 31 марта в 14:00, одноголосый дубляж. Регистрация на сайте http://mos-kino.ru/.