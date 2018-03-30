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Звуковое оборудование для незрячих и слабовидящих закупят на торгах для сети кинотеатров «Москино»
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Звуковое оборудование для незрячих и слабовидящих закупят на торгах для сети кинотеатров «Москино» 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столице объявлен аукцион на поставку для сети кинотеатров «Московское кино» систем тифлокомментирования — звукового оборудования для незрячих и слабовидящих. Об этом сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.
«Будущему подрядчику предстоит закупить и поставить оборудование в 12 городских кинотеатров сети — «Космос», «Звезда», «Факел», «Спутник», «Юность», «Березка», «Молодежный», «Искра», «Сатурн», «Полет», «Салют» и «Вымпел», — уточняется в сообщении.
Система в «Молодежном» будет мобильной, предназначенной к установке в любом зале кинотеатра.
Подрядчику необходимо предоставить гарантию сроком не менее, чем на два года. Стартовая стоимость контракта составляет 5,8 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 апреля 2018 г.
«Аукцион может привлечь производителей и поставщиков технического оборудования для людей с ограниченными возможностями. Электронный аукцион на поставку систем тифлокомментирования проводится только среди представителей малого бизнеса или социально ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня таких компаний на рынке немало, поэтому между ними может развернуться серьезная конкуренция», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.
В свою очередь генеральный директор ГБУК Москвы «Московское кино» Светлана Максимченко отметила, системы тифлокомментирования сделают кинозалы сети кинотеатров «Москино» доступными для людей с нарушениями зрения и при покупке билета в кассе слабовидящие зрители будут получать индивидуальные радиоприемники с наушниками.
Согласно законодательству с 1 января 2018 г. демонстранты фильмов обязаны обеспечивать условия доступности для инвалидов кинозалов и осуществлять показ субтитрированных и тифлокомментированных полнометражных национальных фильмов.
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