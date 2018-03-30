В Волгоградской области стартует строительство трех детских садов

Строительство трех детсадов начинается в Камышинском, Руднянском и Котовском районах Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, селах Веселово, Русская Бундевка и станица Лапшинская построят учреждения, каждое из которых рассчитано на 40 мест. Власти уже выбрали подрядчиков и заключили с ними контракты.

В каждом детсаду будут предусмотрены и младшие, и старшие группы. В здании оборудуют залы для музыкальных и гимнастических занятий, пищеблок, медкабинет, хозяйственные и административные помещения. На прилегающей территории появятся спорт— и игровые площадки и не только.

Еще три детсада строятся сейчас в регионе по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Работы ведутся в микрорайонах «Санаторный» и «Долина» в Волгограде, а также в Волжском в ЖК «Радужный». Учреждения на 745 мест откроются уже в этом году.