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В Волгоградской области стартует строительство трех детских садов
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В Волгоградской области стартует строительство трех детских садов 

АиФ Волгоград 28 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Строительство трех детсадов начинается в Камышинском, Руднянском и Котовском районах Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, селах Веселово, Русская Бундевка и станица Лапшинская построят учреждения, каждое из которых рассчитано на 40 мест. Власти уже выбрали подрядчиков и заключили с ними контракты.
В каждом детсаду будут предусмотрены и младшие, и старшие группы. В здании оборудуют залы для музыкальных и гимнастических занятий, пищеблок, медкабинет, хозяйственные и административные помещения. На прилегающей территории появятся спорт— и игровые площадки и не только.
Еще три детсада строятся сейчас в регионе по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Работы ведутся в микрорайонах «Санаторный» и «Долина» в Волгограде, а также в Волжском в ЖК «Радужный». Учреждения на 745 мест откроются уже в этом году.
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