Венсан Кассель о Монике Беллуччи: «Мы были вместе 18 лет. Это семья навсегда»

Французский харизматик Венсан Кассель стал главным героем нового номера ОК! Специально для нашего издания он принял участие в фотосессии в Москве, когда приезжал вместе со своей девушкой Тиной Кунаки, и рассказал об отношениях с ней, со своей бывшей женой Моникой Беллуччи , а также других сторонах своей жизни — цирковом прошлом, родителях, стремлении к славе и переезде в Бразилию.

Так, на вопрос главного редактора Вадима Верника о разводе Венсана с Моникой — в свое время это буквально потрясло мир, а поклонники актеров до сих пор сожалеют, что те больше не вместе, — он говорит:

Мы были вместе восемнадцать лет, у нас общие дети. Это в любом случае твоя семья навсегда. Могу сказать, что у нас с Моникой сейчас хорошие отношения, мы несем ответственность за наших детей, и это так важно

Венсан Кассель

Кстати, если говорить о детях: Венсан считает, что младшая дочь Леони больше похожа на него, чем старшая, Дева: в детстве он был таким же энергичным, как она, и постоянно требовал внимания.

О своем романе с моделью Тиной Кунаки актер рассказывает не очень охотно, однако кое-какими мыслями все же делится. Так, в разговоре с ОК! Кассель сообщил, что его совершенно не смущает их разница в возрасте (Венсану 51, а Тине — 20): ему просто некогда об этом думать.

Кроме того, ты никогда не знаешь, насколько длинной окажется история ваших отношений

В приоритетах на будущее у Венсана по-прежнему кино. Он снимался практически нон-стоп целых два года, закончив очередной масштабный проект — Император Парижа — незадолго до Нового года. Скоро выйдут два бразильских фильма с его участием и американская картина Под водой. Планов на будуще у него очень много.

Обо всем этом и многом другом читайте в свежем ОК!, который поступил в продажу в четверг, 30 марта.