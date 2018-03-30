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Венсан Кассель о Монике Беллуччи: «Мы были вместе 18 лет. Это семья навсегда»
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Венсан Кассель о Монике Беллуччи: «Мы были вместе 18 лет. Это семья навсегда» 

Журнал ОК! 1 час назад
Французский харизматик Венсан Кассель стал главным героем нового номера ОК! Специально для нашего издания он принял участие в фотосессии в Москве, когда приезжал вместе со своей девушкой Тиной Кунаки, и рассказал об отношениях с ней, со своей бывшей женой Моникой Беллуччи, а также других сторонах своей жизни — цирковом прошлом, родителях, стремлении к славе и переезде в Бразилию.
Так, на вопрос главного редактора Вадима Верника о разводе Венсана с Моникой — в свое время это буквально потрясло мир, а поклонники актеров до сих пор сожалеют, что те больше не вместе, — он говорит:
Мы были вместе восемнадцать лет, у нас общие дети. Это в любом случае твоя семья навсегда. Могу сказать, что у нас с Моникой сейчас хорошие отношения, мы несем ответственность за наших детей, и это так важно
Венсан Кассель
Кстати, если говорить о детях: Венсан считает, что младшая дочь Леони больше похожа на него, чем старшая, Дева: в детстве он был таким же энергичным, как она, и постоянно требовал внимания.
О своем романе с моделью Тиной Кунаки актер рассказывает не очень охотно, однако кое-какими мыслями все же делится. Так, в разговоре с ОК! Кассель сообщил, что его совершенно не смущает их разница в возрасте (Венсану 51, а Тине — 20): ему просто некогда об этом думать.
Кроме того, ты никогда не знаешь, насколько длинной окажется история ваших отношений
В приоритетах на будущее у Венсана по-прежнему кино. Он снимался практически нон-стоп целых два года, закончив очередной масштабный проект — Император Парижа — незадолго до Нового года. Скоро выйдут два бразильских фильма с его участием и американская картина Под водой. Планов на будуще у него очень много.
Обо всем этом и многом другом читайте в свежем ОК!, который поступил в продажу в четверг, 30 марта.
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