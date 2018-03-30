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Школьники Ясенева отметили День воды
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Школьники Ясенева отметили День воды 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Всемирный день воды отмечается каждый год 22 марта, в этот день проводятся специальные мероприятия, чтобы привлечь внимание человечества к вопросам освоения и сбережения водных ресурсов.
Всемирный День воды каждый год отмечают в гимназии имени Н. М. Карамзина. В этом году он прошел Екатерининском корпусе учебного заведения.
Педагоги Екатерининского корпуса А. Ю. Максарёва и Н. В. Козырь провели игровое занятие по плаванию «Тётушка вода». Воспитатель Е. Л. Бурцева показала детям подготовительной группы занимательные опыты с водой. Музыкальный руководитель Г. А. Булыкина познакомила детей средней группы с произведением Камиля Сен Санса «Аквариум». Праздник прошел «на ура».
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