День воды отметили в Ясеневе

Всемирный День воды каждый год отмечают в гимназии имени Н. М. Карамзина. В этом году он прошел Екатерининском корпусе учебного заведения.

Педагоги Екатерининского корпуса гимназии А. Ю. Максарёва и Н. В. Козырь провели игровое занятие по плаванию «Тётушка вода». Воспитатель Е. Л. Бурцева показала детям подготовительной группы занимательные опыты с водой. Музыкальный руководитель Г. А. Булыкина познакомила детей средней группы с музыкой Камиля Сен Санса «Аквариум».

Справка: Всемирный день воды отмечается каждый год 22 марта, в этот день проводятся специальные мероприятия, чтобы привлечь внимание человечества к вопросам освоения и сбережения водных ресурсов.