«Я верю в то, что еще многое могу»: Александру Збруеву исполняется 80 лет

В субботу, 31 марта Александру Збруеву исполняется 80 лет. Однако по словам артиста, который некоторое время назад перестал отмечать дни рождения, для него это просто круглая дата. Хотя ему часто предлагают сняться в юбилейных программах, он, как правило, отказывается, так как не любит шумихи, застолий и громких слов, пусть даже они идут от всей души.

Тем не менее, он понимает, что есть те, кого он должен поблагодарить за доброе отношение к себе. Поэтому в свой юбилей он намерен оплатить актерский буфет для всех сотрудников театра. Александр Збруев признался, что не хотел бы жаловаться, но когда молод, то всегда надеешься, что с течением времени будешь радоваться всему. Однако зачастую этого не происходит и оптимизм с годами уменьшается.