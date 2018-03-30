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«Я верю в то, что еще многое могу»: Александру Збруеву исполняется 80 лет
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«Я верю в то, что еще многое могу»: Александру Збруеву исполняется 80 лет 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В субботу, 31 марта Александру Збруеву исполняется 80 лет. Однако по словам артиста, который некоторое время назад перестал отмечать дни рождения, для него это просто круглая дата. Хотя ему часто предлагают сняться в юбилейных программах, он, как правило, отказывается, так как не любит шумихи, застолий и громких слов, пусть даже они идут от всей души.
Тем не менее, он понимает, что есть те, кого он должен поблагодарить за доброе отношение к себе. Поэтому в свой юбилей он намерен оплатить актерский буфет для всех сотрудников театра. Александр Збруев признался, что не хотел бы жаловаться, но когда молод, то всегда надеешься, что с течением времени будешь радоваться всему. Однако зачастую этого не происходит и оптимизм с годами уменьшается.
Тем не менее, у Збруева еще много планов, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Известия». «Я верю в то, что еще многое могу, но многого уже не могу просто по возрасту. Возраст обязывает меня спросить себя: „Что там для меня еще осталось сыграть?“ Да, есть много возрастных ролей, но, когда меня спрашивают: „Вы не хотите сыграть короля Лира?“, я могу только рассмеяться…», — говорит юбиляр.
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