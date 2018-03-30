Сериал «Жить сначала» на телеканале «МИР»: как выжить в жерновах ГУЛАГа?

Можно ли остаться собой, попав в жестокий мир ГУЛАГа? Телеканал «МИР» покажет сериал «Жить сначала».

Это пронзительная история молодой осужденной, которая попала в жернова ГУЛАГа из-за несчастной любви. Вера впервые сталкивается с уголовным миром еще по пути в лагерь. В эшелоне она знакомится с четырьмя женщинами. Они тоже осужденные: пожилая монашка, политическая заключенная Ирина Соболь, уголовница по кличке Муха и украинка-бендеровка с младенцем. Возникнувший в поезде конфликт приводит к ужасному событию, которое окажется только началом страшных испытаний…

Смотрите все эпизоды на телканале «МИР» 1 апреля с 10:15. Не пропустите!

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