Сериал «Жить сначала» на телеканале «МИР» — трудные судьбы узников ГУЛАГа

Телеканал «МИР» уже завтра начнет показ сериала «Жить сначала». Это история о непростой судьбе Веры, которая прошла через ужасы сталинского ГУЛАГа. С одной из «заключенных поневоле» встретилась корреспондент «МИР 24» Элина Дашкуева

В трудовых лагерях оказались сотни тысяч людей. Миллионы советских граждан от помощников Сталина до простых крестьян и рабочих стали жертвами необоснованных репрессий. Через ГУЛАГи, по оценкам историков, прошли 20 миллионов человек. «Так скрупулезно теперь собираю всякие бумажки, фотографии, потому что вычистили же весь дом», — говорит бывшая заключенная ГУЛАГа Ольга Широкая.

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Ольга Ивановна показывает то, что уцелело после обысков. Ее отца — кадрового офицера Красной армии — расстреляли в 1938 году. Через 12 лет пришли и за ней. Арестовали прямо на лекции в институте. По 58-й статье «Измена Родине». Обвиняли в подрыве государственной власти.

«Я почитала бумажонку и рассмеялась. Следователь отшатнулся: «Ты чего смеешься?». Я говорю: «А как можно на эту чепуху реагировать, я это подписывать не буду», — вспоминает Ольга Широкая.

Ей дали 10 лет без права переписки. По тем временам фактически смертный приговор. Но Ольге Ивановне повезло: ее определили в швейный цех. Это помогло выжить. Спали в бараках, прямо на деревянных нарах. Одна буржуйка на большое одноэтажное здание.

«Выдавали хлеб три раза в день, когда я работала в мастерской, получала, по-моему, 800 граммов хлеба в день. Был кисель из свеклы и ничего вкуснее я в своей жизни не ела», — рассказала Ольга Широкая.

Своей вины Ольга Ивановна так и не признала. Надежда на справедливость появилась только после смерти Сталина. Холодным летом 53-го она еще раз потребовала пересмотреть ее дело. И только через два года вышла на свободу.

«57-ой год я потратила на то, чтобы восстановить во всех правах папу, присвоили ему воинское звание генерала-лейтенанта и восстановили его в партии», — говорит Ольга Широкая.

Ольга Ивановна так и осталась портнихой. Но шила уже артистам. В ее костюмах выступали на главных сценах Советского Союза. Вышла замуж. Но детей в семье не было — сказались годы пребывания в ГУЛАГе.

Сериал «Жить сначала» смотрите на телеканале «МИР» в воскресенье, 1 апреля, с 10.15 утра.

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