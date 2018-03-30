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Дочь Власкиных сбежала из детдома
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Дочь Власкиных сбежала из детдома 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Дочь Веры и Сергея Власкиных Диана, переданная судебными приставами органам опеки, сбежала из Кондровского детского дома, куда ее определили после изъятия из семьи попрошаек. Как сообщается на страничке поисково-спасательного отряда «Амарок» «ВКонтакте», произошло это 29 марта. Приметы девочки: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, длинные светло-русые, глаза серые. Была одета: темно-синяя куртка, белая трикотажная шапка с помпонами, красные спортивные штаны и красные кроссовки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят звонить по телефонам: (920) 871-56-70 или 02.
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