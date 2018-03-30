Какова подлинная история подвига Ивана Сусанина

Примерно 405 лет назад староста села Домнино Комстромского уезда Иван Сусанин был убит, спасая жизнь царя Михаила Романова . Общепринятая версия гласит, что 30 марта 1613 года русский крестьянин завёл польский отряд в непроходимую чащу. Поняв, что Сусанин не собирается показывать местонахождение монарха, шляхтичи зарубили его. К сожалению, о биографии героя мало что известно, а по поводу обстоятельств его гибели споры историков не прекращаются до сих пор. О мифах и фактах, связанных с подвигом Сусанина — в материале RT. Подвиг Ивана Сусанина описан во всех учебниках истории СССР и России, однако достоверных данных о жизни и обстоятельствах гибели крестьянина Костромского уезда крайне мало. На текущий момент установлено предполагаемое место трагических событий, но мнения по поводу даты подвига сильно расходятся.

Так, протоиерей Алексий Данилович Домнинский (1794—1871) утверждал, что Сусанин погиб осенью 1612 года. Большинство отечественных исследователей убеждены, что герой однозначно погиб после 3 марта 1613 года (избрание Земским собором Михаила Фёдоровича Романовича на царствование). Учитывая природно-климатические факторы и расположение польских войск, примерной датой гибели считается 30 марта 1613 года.

Доказательства и сомнения

Сам факт подвига старосты села Домнино (вотчина семьи Романовых) Ивана Сусанина сомнению, как правило, не подвергается. В распоряжении историков есть четыре грамоты 1619, 1633, 1644 и 1691 годов, в которых регламентируются привилегии и льготы потомкам героя, отдавшего жизнь за Михаила Фёдоровича.

В жалованной грамоте от 30 ноября 1619 года провозглашалось, что зять героя Богдан Собинин избавляется от всех податей «за тестя его, Ивана Сусанина, к нам службу, и за кровь». Спустя 14 лет была издана грамота, позволявшая дочери погибшего крестьянина Антониде переселиться с детьми («с Данилком да с Костькою») в пустошь Коробово Костромского уезда.

Однако в этих документа не приводится подробное описание подвига Сусанина. Небольшой отрывок из грамоты 1619 года сообщает лишь о том, что «польские и литовские люди» постоянно наведывались в Костромской уезд, разыскивая Михаила Фёдоровича, и замучили крестьянина до смерти.

«…Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти…», — отмечалось в документе.

Легенда о том, что Сусанин согласился показать оккупантам местонахождение монарха и завёл их в непроходимую чащу, появилась в опере Михаила Глинки «Жизнь за царя» (1836) и затем прочно вошла в учебники истории.

В письменных источниках о гибели поляков ничего не говорится. Версию композитора раскритиковал его современник, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук Иван Костомаров (1817— 1885).

Кроме того, Костомаров опровергал подлинность изложенных о Сусанине фактах в жалованной грамоте от 1619 года. Историк полагал, что героическую легенду якобы создал Богдан Собинин в стремлении выпросить у Михаила Фёдоровича привилегии. Как полагал Костомаров, Сусанин погиб, став жертвой разбойников.

Долгожданная находка

Большинство современных историков, опираясь на результаты археологических экспертиз, опровергают интерпретацию Костомарова. Эксперты сходятся во мнении, что Сусанин действительно существовал, перенёс муки и пожертвовал собой, спасая новоизбранного государя.

В частности, местные археологи нашли польскую саблю XVII века.

Эта находка подтвердила тот факт, что иностранные интервенты часто наведывались в Костромской уезд, захват которого не имел стратегического значения.

Кроме того, было найдено множество человеческих останков и нательных крестов вблизи села Исупово (Сусанинский район Костромской области, сейчас это вымершая деревенька). Долгое время на этом месте было болото. Примечательно, что почти все кресты являлись католическими, а один из православных крестов был разрублен.

Скорее всего, именно здесь погиб Сусанин. Исследование его предположительных останков позволило установить возраст (45— 50 лет), рост (около 165 см) и причину смерти — удар по голове.

Помимо этого, историки определили, что Сусанин — это не фамилия русского героя в привычном современному человеку смысле. «Сусанин» дословно означает сын Сусанны — так на Руси называли вдов. Таким образом, можно сделать вывод, что у крестьянина не было отца, а отчество «Осипович», которое часто упоминается в литературных источниках, является выдумкой.

Не вызывает больших споров и то, что Сусанин трудился старостой Домнино, но насколько он был близок к царю и его матери Марфе Ивановне, достоверно неизвестно.

Символ единства

Заместитель директора Российского государственного архива древних актов (РГАДА), главный хранитель фонда Юрий Эскин в беседе с RT констатировал, что сведения о Сусанине по-прежнему остаются весьма скупыми. Одна из причин — крестьянское происхождение и отсутствие сына. Род Сусаниных после смерти Ивана продолжился по женской линии.

«Никаких особенных сведений о Собининых нет, кроме тех документов, которые были даны дочери Ивана Сусанина… Не можем мы сказать и о том, знал ли Сусанин об избрании Михаила Романова на престол. Сусанин, возможно, знал Михаила ещё ребёнком и потому был готов отдать за него жизнь», — пояснил Эскин.

Кроме того, эксперт призвал не делать однозначных выводов о гибели Сусанина. По его словам, в Костромском уезде в Смутное время орудовали разбойники и «солдаты удачи». Набеги на крестьян нередко совершали банды, состоявшие из украинцев, белорусов и казаков.

«История Сусанина стала популярна за пределами Костромской губернии достаточно поздно. Заговорили об Иване Сусанине уже после визита в Кострому Екатерины II в 1767 году. Историей России до XIX века дворяне почти не интересовались. Также был немаловажный идеологический момент — хорошо ли, что простой мужик спас царя», — заметил собеседник RT.

Ситуация коренным образом изменилась после Отечественной войны 1812 года. История подвига Сусанина стала символом единства царской власти и народа, вписавшись в концепцию «Православие. Самодержавие. Народность».

Образ героя—крестьянина продолжил жить и в советское время. В 1939 году опера Глинки была переименована в «Ивана Сусанина». В новом либретто упоминание о подвиге ради царя исчезло. Персонаж домнинского старосты символизировал героизм простого русского человека.