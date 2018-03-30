В Карповской церкви исполнят «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова

фото с сайта www.nne.ruВ Карповской церкви исполнят «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова

31 марта по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в Спасо-Преображенской (Карповской) церкви Нижнего Новгорода состоится вечернее богослужение, на котором прозвучит сочинение Сергея Рахманинова «Всенощное бдение» в исполнении муниципального камерного хора «Нижний Новгород» под управлением Ивана Стольникова.

Впервые в Нижнем Новгороде это произведение будет исполняться во время храмового богослужения. Событие произойдет накануне знаменательной даты: 1 апреля отмечается 145-летний юбилей со дня рождения композитора. Начало в 16:00.

Адрес храма: Нижний Новгород, ул. Суздальская, д. 58. Телефон: 8 (812) 410-95-35.

Справка

«Всенощное бдение» Сергея Рахманинова принадлежит к вершинам хорового искусства. Одно из важнейших творений великого композитора было написано в ответ на события Первой мировой войны. Монументальная хоровая симфония стала в тяжелое для русского народа время соборным словом утешения и надежды.

Ориентируясь на стиль старинного знаменного пения, Рахманинов создал собственные оригинальные темы. Во время работы он советовался с видными экспертами того времени — церковным композитором Александром Кастальским и директором Синодального училища, композитором, палеографом Степаном Смоленским.

Первое исполнение состоялось 10 марта 1915 года в Большом зале Благородного собрания в Москве (ныне Колонный зал Дома Союзов), пел Синодальный хор. Несмотря на необыкновенный успех премьеры, дальнейшая судьба произведения сложилась непросто. После Октябрьской революции 1917 года «Всенощное бдение» было надолго запрещено.