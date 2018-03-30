Ещё
В Карповской церкви исполнят «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Карповской церкви исполнят «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова 

Нижегородская правда 54 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото с сайта www.nne.ruВ Карповской церкви исполнят «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова
31 марта по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в Спасо-Преображенской (Карповской) церкви Нижнего Новгорода состоится вечернее богослужение, на котором прозвучит сочинение Сергея Рахманинова «Всенощное бдение» в исполнении муниципального камерного хора «Нижний Новгород» под управлением Ивана Стольникова.
Впервые в Нижнем Новгороде это произведение будет исполняться во время храмового богослужения. Событие произойдет накануне знаменательной даты: 1 апреля отмечается 145-летний юбилей со дня рождения композитора. Начало в 16:00.
Адрес храма: Нижний Новгород, ул. Суздальская, д. 58. Телефон: 8 (812) 410-95-35.
Справка
«Всенощное бдение» Сергея Рахманинова принадлежит к вершинам хорового искусства. Одно из важнейших творений великого композитора было написано в ответ на события Первой мировой войны. Монументальная хоровая симфония стала в тяжелое для русского народа время соборным словом утешения и надежды.
Ориентируясь на стиль старинного знаменного пения, Рахманинов создал собственные оригинальные темы. Во время работы он советовался с видными экспертами того времени — церковным композитором Александром Кастальским и директором Синодального училища, композитором, палеографом Степаном Смоленским.
Первое исполнение состоялось 10 марта 1915 года в Большом зале Благородного собрания в Москве (ныне Колонный зал Дома Союзов), пел Синодальный хор. Несмотря на необыкновенный успех премьеры, дальнейшая судьба произведения сложилась непросто. После Октябрьской революции 1917 года «Всенощное бдение» было надолго запрещено.
Нижегородская правда: последние новости
Фонду поддержки детей исполнилось 10 лет Игорь Киргизов: «Высокие технологии невозможны без высокотехнологичного оборудования» Глеб Никитин тепло поздравил нижегородцев с Днем работника культуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»74
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
Как и за что артисты получают звания4
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение