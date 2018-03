Бри Ларсон 9 месяцев тренировалась для роли в «Капитан Марвел»

Жесточайший тренировочный режим для звезд Marvel — данность (исключение составляет, разве что, Роберт Дауни-младший). Вот и Бри Ларсон , которая в марте 2019 дебютирует в киновселенной в роли Капитана Марвел, познакомилась с этим условием на собственном опыте: для съемок супергеройского блокбастера, стартовавших буквально на днях, Бри тренировалась целых 9 месяцев. В своем Instagram Бри на днях выложила видео, которое без преувеличения можно назвать мотивирующим: в коротком ролике актриса делает подтягивания и демонстрирует впечатляющую мускулатуру. Интересно, что Ларсон уже не в первый раз соглашается на определенные физические «трансформации» ради ролей: так, для роли в «Комнате», обеспечившей ей «Оскар», Бри набрала свыше 7 кг мышечной массы.

9 months of training really does some stuff to your body 😂😂😂 #mondaymotivation

Публикация от Brie (@brielarson)

