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Бри Ларсон 9 месяцев тренировалась для роли в «Капитан Марвел»
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Бри Ларсон 9 месяцев тренировалась для роли в «Капитан Марвел» 

Попкорн News 46 минут назад
Фото: Попкорн News
Жесточайший тренировочный режим для звезд Marvel — данность (исключение составляет, разве что, Роберт Дауни-младший). Вот и Бри Ларсон, которая в марте 2019 дебютирует в киновселенной в роли Капитана Марвел, познакомилась с этим условием на собственном опыте: для съемок супергеройского блокбастера, стартовавших буквально на днях, Бри тренировалась целых 9 месяцев. В своем Instagram Бри на днях выложила видео, которое без преувеличения можно назвать мотивирующим: в коротком ролике актриса делает подтягивания и демонстрирует впечатляющую мускулатуру. Интересно, что Ларсон уже не в первый раз соглашается на определенные физические «трансформации» ради ролей: так, для роли в «Комнате», обеспечившей ей «Оскар», Бри набрала свыше 7 кг мышечной массы.
9 months of training really does some stuff to your body 😂😂😂 #mondaymotivation
Публикация от Brie (@brielarson)
26 Мар 2018 в 4:55 PDT  попкорнnews
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