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Эван Рейчел Вуд сыграет дочь аферистов
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Эван Рейчел Вуд сыграет дочь аферистов 

Киноафиша 43 минуты назад
Фото: Киноафиша
Эван Рейчел Вуд («Мир Дикого Запада»), Джина Родригез («Девственница»), Ричард Дженкинс («Форма воды») и Дебра Уингер («Страна теней») возглавили актерский состав безымянного проекта Миранды Джулай.
Вуд изобразит молодую женщину по прозвищу Старая Долио, которая вместе со своими пожилыми родителями промышляет ограблениями и мошенничеством. Неожиданно она узнает, что мама и папа задумали провернуть очень крупную аферу, а в дело взяли новенькую.
Ричард Дженкинс и Дебра Уингер сыграют родителей Старой Долио, пожинающих плоды плохого воспитания дочери. Джина Родригез перевоплотится в нового члена команды грабителей.
Компания Брэда Питта Plan B займется продюсированием проекта. Съемки криминальной драмы начнутся в мае.
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