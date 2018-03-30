Эван Рейчел Вуд сыграет дочь аферистов

Вуд изобразит молодую женщину по прозвищу Старая Долио, которая вместе со своими пожилыми родителями промышляет ограблениями и мошенничеством. Неожиданно она узнает, что мама и папа задумали провернуть очень крупную аферу, а в дело взяли новенькую.

Ричард Дженкинс и Дебра Уингер сыграют родителей Старой Долио, пожинающих плоды плохого воспитания дочери. Джина Родригез перевоплотится в нового члена команды грабителей.