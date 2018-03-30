Эван Рейчел Вуд сыграет дочь аферистов 

Эван Рейчел Вуд («Мир Дикого Запада»), Джина Родригез («Девственница»), Ричард Дженкинс («Форма воды») и Дебра Уингер («Страна теней») возглавили актерский состав безымянного проекта Миранды Джулай.
Вуд изобразит молодую женщину по прозвищу Старая Долио, которая вместе со своими пожилыми родителями промышляет ограблениями и мошенничеством. Неожиданно она узнает, что мама и папа задумали провернуть очень крупную аферу, а в дело взяли новенькую.
Ричард Дженкинс и Дебра Уингер сыграют родителей Старой Долио, пожинающих плоды плохого воспитания дочери. Джина Родригез перевоплотится в нового члена команды грабителей.
Компания Брэда Питта Plan B займется продюсированием проекта. Съемки криминальной драмы начнутся в мае.