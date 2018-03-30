Чтец-первоклассник из Кольцово получил титул «Маленького мистера России»

Первоклассник из Кольцово Марк Видяев одержал победу в федеральном конкурсе «Мини Мисс и Мистер России 2018».

Конкурс проходил в Москве в концертном зале «Бородино Холл» с 24 по 28 марта.

Марк готовился к выступлению в течение года, рассказала корреспонденту НГС мама мальчика Ирина Видяева.

«Было звёздное жюри: актёры театра и кино. Конкурс длился несколько дней. Творческим номером у нас было художественное чтение. Марк читал прозу «Этот мальчик», написанную Виктором Голявкиным. Детям давали мастер-классы танцев, актёрского мастерства. Всего было 30 человек, все они победители различных конкурсов в своих городах и регионах», — поделилась Ирина. Дети должны были показать себя со всех сторон — не только как модели, но и как творческие личности.

Ирина призналась, что втайне надеялась, что Марк победит в конкурсе. «Конкуренция была серьёзная. У всех были мастерски поставленные номера — настоящее шоу. Ребята были очень сильные и талантливые. Я не могу сказать, что мы знали, что победим, но надежда была. Марк очень харизматичный», — пояснила мама Марка.

Кроме всего прочего, 27 марта Марк участвовал в фестивале талантов «Гордость Нации», где дважды стал лауреатом за прочтение прозы Ганса Кристиана Андерсена «Бабушкины очки». После победы в федеральном конкурсе Марк будет представлять Россию уже на международных соревнованиях. Ближайший мировой фестиваль пройдёт в июне в Болгарии.