Игроки «Торпедо» провели мастер-класс для юных воспитанников СДЮШОР «Торпедо»

фото https://vk.com/torpedonnИгроки «Торпедо» провели мастер-класс для юных воспитанников СДЮШОР «Торпедо»В ходе часовой тренировки во Дворце спорта имени В. Коноваленко хоккеисты нижегородской команды КХЛ показали упражнения на развитие важных спортивных навыков. По окончании мастер-класса юные спортсмены получили возможность пообщаться и сфотографироваться с торпедовцами.

— Сказать, что для мальчишек сегодняшний мастер-класс — большое событие — это ничего не сказать! — делится своими эмоциями тренер команды «Торпедо» 2011 года рождения Владислав Белозёрцев. — Ребята занимаются с большим желанием, смотрят горящими глазами на профессионалов, перенимая у них технику катания, паса и броска.

Геннадий Столяров отметил, что ему приятно пообщаться с детьми, которые только начинают свой хоккейный путь. «Понимаю, как это важно для них, потому что я сам, будучи юным спортсменом, с открытым ртом смотрел на профессионалов, которые приходили на наши тренировки. Это полезно для детей и для нас, у всех поднимается настроение», — сказал капитан «Торпедо».