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«Союзмультфильм» объяснил, почему сестру Дяди Фёдора зовут Вера Павловна, если их папа Дима
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«Союзмультфильм» объяснил, почему сестру Дяди Фёдора зовут Вера Павловна, если их папа Дима 

Говорит Москва 32 минуты назад
Фото: Говорит Москва
Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев в интервью «Говорит Москва» заявил:
«Это баг. Исправлять не планируем».
Он также отметил, что никто из сотрудников студии не понёс наказания за эту ошибку. В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Фёдора зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах у них появляется дочь, которую мультипликаторы назвали Верой Павловной. В сети предположили, что это отсылка к роману Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере Павловне Розальской. Борис Машковцев эти предположения опроверг.
«Нет, это не отсылка к Чернышевскому. Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Её нельзя назвать просто Верой».
Новый эпизод мультфильма «Простоквашино» будет представлен в сети 3 апреля. Ранее премьера «перезапущенного» сериала была запланирована на 1 апреля, но её перенесли из-за трагических событий в Кемерове.
Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 2 Мар 2018 в 7:12 PST
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