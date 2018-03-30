«Союзмультфильм» объяснил, почему сестру Дяди Фёдора зовут Вера Павловна, если их папа Дима

«Это баг. Исправлять не планируем».

Он также отметил, что никто из сотрудников студии не понёс наказания за эту ошибку. В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Фёдора зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах у них появляется дочь, которую мультипликаторы назвали Верой Павловной. В сети предположили, что это отсылка к роману Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере Павловне Розальской. Борис Машковцев эти предположения опроверг.

«Нет, это не отсылка к Чернышевскому. Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Её нельзя назвать просто Верой».

Новый эпизод мультфильма «Простоквашино» будет представлен в сети 3 апреля. Ранее премьера «перезапущенного» сериала была запланирована на 1 апреля, но её перенесли из-за трагических событий в Кемерове.

Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 2 Мар 2018 в 7:12 PST