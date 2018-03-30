«Союзмультфильм» объяснил странное отчество младшей сестры Дяди Федора

В новых сериях у главного героя появляется младшая сестра, которую называют Вера Павловна, хотя ее отца зовут Дмитрий.

«Это баг. Исправлять не планируем», — заявил Машковцев.

Он добавил, что никто из сотрудников «Союзмультфильма» не был наказан за ошибку. На вопрос, является ли такое имя отсылкой к роману Николая Чернышевского «Что делать?» и его героине Вере Павловне Розальской, Машковцев ответил отрицательно.

«Нет, это не отсылка к Чернышевскому. Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой», — объяснил он.

Новый эпизод «Простоквашино» выйдет 3 апреля.