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«Союзмультфильм» объяснил странное отчество младшей сестры Дяди Федора
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«Союзмультфильм» объяснил странное отчество младшей сестры Дяди Федора 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев объяснил, почему у сестры Дяди Федора в продолжении мультфильма «Простоквашино» странное отчество. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 30 марта.
В новых сериях у главного героя появляется младшая сестра, которую называют Вера Павловна, хотя ее отца зовут Дмитрий.
«Это баг. Исправлять не планируем», — заявил Машковцев.
Он добавил, что никто из сотрудников «Союзмультфильма» не был наказан за ошибку. На вопрос, является ли такое имя отсылкой к роману Николая Чернышевского «Что делать?» и его героине Вере Павловне Розальской, Машковцев ответил отрицательно.
«Нет, это не отсылка к Чернышевскому. Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой», — объяснил он.
Новый эпизод «Простоквашино» выйдет 3 апреля.
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