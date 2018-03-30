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«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
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«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Говорит Москва
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев объяснил, почему новую героиню мультсериала «Простоквашино» — сестру Дяди Федора — зовут Верой Павловной, хотя их отец — Дмитрий.
После анонса продолжения сериала многие зрители обратили внимание на несоответствие отчества новой героини.
"Это баг. Исправлять не планируем", — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Машковцев также опроверг предположения, что имя девочки — отсылка к роману Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере Павловне Розальской.
"Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Её нельзя назвать просто Верой", — пояснил он.
В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Фёдора зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах у них появляется дочь.
"Союзмультфильм" объявил о выходе новых историй про знаковых для российской киностудии героев из мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984). Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий.
Новые серии планировали показать 1 апреля, однако премьеру перенесли из-за трагедии в Кемерово.
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