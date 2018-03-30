Где поесть и что посмотреть на фестивале бега ROSA RUN на «Роза Хутор»

День участия стоит 1 600 рублей, четыре дня — 4 800 рублей. Зарегистрироваться на забеги и узнать всю информацию о фестивале ROSA RUN можно ЗДЕСЬ

Где поесть

Главное в спорте и особенно в беге — вовремя подкрепиться. Мы выбрали места, куда можно отправиться на обед после забега ROSA PEAK.

«Берлога»

Буфет и бар «Берлога» — отличное место, где можно недорого и вкусно поесть. Заведение оформлено в стиле альпийского шале: тёмное дерево, светлые стены и высокие потолки. Кухня домашняя, но интерпретированная известными шеф-поварами. Попробуйте блюда на мангале, барбекю, лапшу вок или плов.

Роза Плато, здание Роза Приют, первый этаж. Фото: shutterstock.com «Гори»

Кафе настоящей грузинской кухни. Такие вкусные хачапури и чебуреки вы вряд ли где-то ещё найдёте. Кафе спряталось на второй этаже «Розы Приюта», поэтому здесь нет толпы — можно спокойно отдохнуть и обсудить забег с друзьями.

«Роза Плато», здание «Роза Приют», второй этаж. Фото: shutterstock.com «Папа Джонс»

Знаменитая американская пиццерия. Пицца здесь очень вкусная: есть и вегетарианские, и мясные варианты на разных видах теста. Свежие салаты, напитки и десерты дополнят обед. Если вы остановились на «Роза Хутор» или в Красной Поляне, блюда из «Папа Джонс» можно заказать в номер или домой.

Горная Олимпийская деревня, ул. Медовея, 8. Фото: shutterstock.com Surf Coffee

Лучший кофе на всём курорте. Неформальная обстановка, дизайн, посвящённый сёрфингу и свободе, настраивает на расслабление и отдых. Перед забегом заходите за бодрящим эспрессо или американо, а после — за нежным лавандовым рафом или мятным мокко.

Горная Олимпийская деревня, отель RIDERS LODGE, ул. Медовая, 6. Фото: shutterstock.com Follow me Кафе находится в самом центре «Роза Хутор», рядом с Ратушей и канатной дорогой «Олимпия». В тёплое время здесь приятнее всего обедать, греясь на солнце на открытой террасе. Гостям предлагают большой выбор блюд европейской и японской кухонь, большие вкусные бургеры, средиземноморские салаты и десерты из собственного кондитерского цеха.

«Роза Долина», пл. Роза, 1. Фото: shutterstock.com Hot Spot

Брутальный гриль-бар с одними из самых вкусных стейков в Красной поляне. В интерьере — дерево и чёрный металл, в барной карте — крафтовое пиво и редкие сорта крепких напитков.

«Роза Долина», набережная «Панорама», 1. Фото: shutterstock.com «Мясной дом»

«Мясной дом» — это бургерная и хинкальная в паре шагов от подъёмника «Олимпия». В хинкальную можно смело приходить всей семьёй: пока дети смотрят мультики в детской комнате, взрослые могут попробовать отменные хинкали и пельмени. В бургерной блюда готовятся на открытой кухне.

«Роза Долина», набережная «Лаванда», 6. Фото: shutterstock.com «Чё? Харчо!»

Кафе «Чё? Харчо!» не зря названо «кафе черноморской кухни». Здесь подают самые вкусные южные блюда: домашний форшмак, борщ, куриные котлетки, традиционные для Кавказа хинкали, сочные люля и шашлык.

«Роза Долина», площадь «Мзымты», 1, здание «Мзымта двор», второй этаж. Фото: shutterstock.com Что посмотреть

Тропа здоровья, «Роза Хутор»

Тропа здоровья в «Роза Хутор» — экологический маршрут, который начинается у пляжа Rosa Beach недалеко от центральной площади. Выбирайте любой из трёх маршрутов: лёгкого, среднего или сложного уровня. Прогулка по лёгкому маршруту займёт 15 минут, по сложному — около 1,5 часов. Тропы взмывают вверх, резко уходят вниз, пересекают горные реки и проходят рядом с горными водопадами. Природной красотой, бережно сохранённой человеком, на прогулке можно наслаждаться всей семьёй. Когда пройдёте маршрут, у подножия горы вас будет ждать источник с родниковой водой, в котором можно напиться чистой ледяной воды. Фото: shutterstock.com SkyPark AJ Hackett Sochi, с. Казачий брод

Любителям экстрима советуем отправиться в высотный парк развлечений SkyPark AJ Hackett Sochi. Это первый в России парк приключений на высоте от основателя банджи-джампинга Эй Джей Хакетта. Парк расположился в Сочинском национальном парке, в живописном месте Ахштырского ущелья. Здесь находятся одни из самых высоких банджи-спотов в мире: BUNGY 207 м и BUNGY 69 м, а ещё самые высокие в мире качели SochiSwing 170 м, MegaTroll протяжённостью 700 м, где можно развить скорость до 120 км/ч, и десяток других захватывающих аттракционов для взрослых и детей.

Центральное место в парке занимает самый длинный в мире подвесной пешеходный мост «СкайБридж», протяжённость которого 439 м. Вас ждёт самая захватывающая прогулка на высоте более 200 м. Безопасность в парке исключительная: все аттракционы сделаны под контролем основателя бренда. Из «Роза Хутор» в «Скайпарк» можно доехать за 20 минут. Фото: shutterstock.com Тисо-самшитовая роща, Хоста

Тисо-самшитовая роща даёт возможность погулять по реликтовому колхидскому лесу, который сохранился здесь с древних времён. Обустроенные маршруты пролегают среди вековых деревьев, скалистых уступов и порой выводят в неожиданные места: к водопаду или реке. Роща находится в 30 минутах езды от Адлера. Фото: il-in.livejournal.com Олимпийский парк, Адлер

Фото: shutterstock.com Олимпийский парк — урбанистический рай на берегу моря. По парку можно гулять несколько часов: вокруг стадионов, по главной площади и рядом с олимпийским огнём. Имейте в виду, что парк огорожен со всех сторон и попасть в него можно только в нескольких специально оборудованных местах. Между объектами парка проложена гоночная трасса «Формулы-1». В обычный день здесь можно услышать рёв моторов и свист шин — это тренируются гонщики. Статьи по теме Куда ехать на майские праздники: гид по фестивалю бега ROSA RUN 10 самых крутых идей костюмов для карнавального забега на ROSA RUN Запись «Где поесть и что посмотреть на фестивале бега ROSA RUN на „Роза Хутор“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.