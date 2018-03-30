Альбом о судьбах великих россиян-эмигрантов получит в подарок его 105-летний герой

МОСКВА, 30 марта. / ТАСС /. Альбом «Русское зарубежье. Великие соотечественники. 100 судеб русской эмиграции» получит в подарок единственный из ныне живущих его героев — знаменитый общественный деятель и меценат, барон Эдуард фон Фальц-Фейн. Об этом в пятницу сообщил ТАСС научный редактор и составитель альбома, главный редактор корпорации «Российский учебник» Руслан Гагкуев.

"Из 100 персоналий, про которых рассказано, есть единственный русский мигрант, который до сих пор жив, это барон Эдуард фон Фальц-Фейн. Ему 105 лет, сейчас он живет в Лихтенштейне. Альбом барону направлен в подарок, он получит его в ближайшее время", — сказал Гагкуев.