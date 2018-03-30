В Югре школьники на практике примерили профессию врача

29 марта 2018 года — в «Кондинской районной больнице» Ханты Мансийского автономного округа для будущих врачей организовали экскурсию по отделениям больницы. Вместо скучных рассказов об отделениях, персонал больницы провёл для ребятам настоящее погружение в профессию. Так в отделении лучевой диагностики школьникам продемонстрировали, как работает компьютерный томограф. И предложили самим посмотреть рентгеновские снимки и поставить диагноз пациенту. Ученики оказались способными. Почти все дали правильный ответ.

В клинико-диагностической лаборатории подростки определяли друг у друга группу крови и резус-фактор. Забор крови естественно делали лаборанты. Ребятам позволили заглянуть в микроскоп и вынести вердикт.

Не менее интересно оказалось в отделении функциональной диагностики. Там ребята узнали, как правильно измерить функции внешнего дыхания, как снимать показатели электрокардиограммы, делать УЗИ брюшной полости. А так же в отделении медицинской профилактики им показали как правильно измерять рост, вес, индекс массы тела и объяснили, чем отличается измерение артериального давления на автоматическом аппарате от ручного.

Школьники так вдохновились, что в конце экскурсии многие из них заявили о своем желании стать в будущем медиками.

Источник фотографии: tulasmi.ru