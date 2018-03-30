Седьмой детской поликлинике исполнилось 40 лет

В марте этого года Детская городская поликлиника №7 отметила своё сорокалетие.

Это медицинское учреждение было основано в 1978 г. по адресу: ул. Молдагуловой, д. 5А. А в 1988 г. одним из первых в городе здесь был создан детский Консультативно-Диагностический Центр. В 1999 году ему был присвоен окружной уровень, он обслуживал детей, прикреплённых к 14 поликлиникам Восточного округа.

В 1991 г. в Детской городской поликлинике № 7 открылось офтальмологическое отделение, а в 2007 г. — эндокринологическое отделение.

В результате реорганизации в 2013 году к ДГП № 7 присоединены еще четыре детские поликлиники: ДГП № 14 (Союзный пр-т, д. 12А), ДГП № 17 (ул. 2-я Владимирская, д. 29А), ДГП № 21 (Старый Гай, д. 3) и ДГП № 31 (ул. Утренняя, д. 31). В настоящее время учреждение оказывает первичную медико-санитарную помощь не только детям из Вешняков, но и юным пациентам из районов Ивановское, Перово, Соколиная гора, Новогиреево.

По словам главного врача ДГП №7 Елены Кац, их медицинское учреждение с момента своего создания всегда являлось базой для обмена опытом между представителями медицины из разных регионов нашей страны и зарубежными коллегами.

Сейчас в поликлинике весьма активно внедряется всё новое, что может предложить система столичного здравоохранения. С 2014 года в учреждении реализуется Стандарт «Детской московской поликлиники», нацеленный на повышение качества оказания медицинской помощи и пациентоориентированность. Привычная ранее регистратура была упразднена, и теперь посетителей встречают приветливые администраторы, работающие за стойкой информации. Они всегда могут предоставить необходимую информацию, помочь записаться к врачу, найти требуемый кабинет. В здании организованы зоны комфортного пребывания с игровыми зонами для детей, а для мам и малышей предусмотрены специальные комнаты для кормления. С целью разделения потоков здоровых и больных пациентов работают кабинеты выдачи справок и направлений и кабинет дежурного врача.

В поликлинике успешно внедрена информатизационная система. Благодаря единой информационно-аналитической системе (ЕМИАС) пациенты могут без проблем самостоятельно записаться на приём к педиатру, выбрав удобное для себя время. Для этого им необязательно приходить в поликлинику, достаточно воспользоваться интернет-порталом или мобильным приложением. В результате практически исчезли огромные очереди в учреждении.