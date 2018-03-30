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Филиал «Оренбургэнерго» представил услугу по технологическому присоединению
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Филиал «Оренбургэнерго» представил услугу по технологическому присоединению 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Консультанты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» представили услугу по технологическому присоединению к электрическим сетям на XV специализированной выставке «Нефть. Газ. Энерго — 2018».
Сотрудники предприятия рассказали участникам выставки о трех этапах подключения к электросетям, обратили внимание посетителей на изменения в российском законодательстве, касающиеся электроснабжения, а на дисплее ноутбука презентовали интерактивные сервисы в «Личном кабинете» сайта ПАО «МРСК Волги» и федеральном портале электросетевых услуг Портал-тп.рф:
— Процедура технологического присоединения к электрическим сетям «Оренбургэнерго» довольно проста, но интерактивные сервисы делают ее доступнее, заявиться можно в любое время и в любом месте, а затем можно проследить движение заявки, — рассказал Дмитрий Сычев, начальник отдела технологического присоединения Центрального производственного отделения.
Выставка «Нефть. Газ. Энерго — 2018» работала в Оренбурге в мегамолле «Армада» с 28 по 30 марта. Организаторами мероприятия выступили Правительство Оренбургской области, Союз «Торгово-промышленная палата Оренбургской области», ООО «УралЭкспо» при официальной поддержке Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса. В экспозиционной и деловой части выставки приняли участие более 60 предприятий и организаций из России и ближнего зарубежья.
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