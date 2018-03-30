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Органы власти и творческие союзы подписали соглашение об объединении усилий в сфере градостроительства
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Органы власти и творческие союзы подписали соглашение об объединении усилий в сфере градостроительства 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
30 марта подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Ярославской области и региональными отделениями российских союзов архитекторов, дизайнеров и художников. Стороны договорились об объединении усилий в сфере развития и совершенствования градостроительной и архитектурной деятельности.
— Устойчивое развитие городов и территорий является необходимым условием обеспечения достойного качества жизни в регионе, — подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко. — Считаю, что вовлечение архитекторов, дизайнеров и художников в процесс общественного развития необходимо. Крайне важно сохранение и приумножение культурных ценностей. Надеюсь, что вместе мы сможем организовать качественное взаимодействие творческих, научных, проектных организаций с органами власти, а также вместе будем проводить семинары и совещания, оказывать друг другу поддержку и содействие.
Документ определяет основные принципы и направления сотрудничества, а также механизмы участия в реализации совместных мероприятий.
— Безусловно, подписание данного соглашение является для нас значимым событием, — подчеркнул член Союза архитекторов России Григорий Дайнов. — Правительство региона обратило внимание на важность участия представителей творческих союзов в формировании градостроительной политики и вопросах благоустройства. Мы довольно долго к этому шли, и наконец это стало возможным. Я уверен, что от этого должны выиграть и Ярославль, и вся область. Появятся совместные проекты, идеи станут реальностью.
Основными направлениями сотрудничества станут анализ проблем современной градостроительной и архитектурной практики, изучение эффективных механизмов создания архитектурных объектов в целях обеспечения безопасной, экологически чистой, социально и духовно полноценной, благоприятной среды на территории региона.
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