Российского участника «Детского Евровидения» выберут в новом формате

МОСКВА, 30 марта. / ТАСС /. Российский национальный отбор конкурса «Детское Евровидение — 2018» с 1 по 5 апреля пройдет в формате живого прослушивания. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе организатора отбора, Академии популярной музыки Игоря Крутого.

"С 1 по 5 апреля в Москве любой желающий сможет вживую показать свой вокальный талант и получить возможность принять участие в финале национального отбора конкурса, который ежегодно проходит в «Артеке» в начале июня", — сказали в академии.

В пресс-службе напомнили, что ранее участники присылали свои аудио— и видеоматериалы в электронном виде. Затем члены экспертного жюри делали свой выбор в закрытом формате, в ходе которого определяли участников национального отбора в «Артеке».

"Сейчас же состоится живое прослушивание каждого конкурсанта, — подчеркнули организаторы. — Все подавшие заявку будут приглашены в Москву, где смогут показать все свои таланты вживую". Прием заявок проходил с 10 февраля по 29 марта. К участию были допущены даже конкурсанты, пока не имеющие авторской песни.

В Академии популярной музыки Крутого пообещали провести для участников отбора мастер-классы от создателей и международного руководства «Детского Евровидения». Также будет организована специальная вечеринка от победительницы «Детского Евровидения — 2017» Полины Богусевич

Международный конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года. На прошлом смотре 14-летняя Полина Богусевич с песней «Крылья» принесла России победу, набрав 188 баллов.