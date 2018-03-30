Ещё
Воспитанники медиацентра «Воробей» получили призы на XIII Открытом фестивале молодёжной журналистики «Пингвины пера»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитанники медиацентра «Воробей» получили призы на XIII Открытом фестивале молодёжной журналистики «Пингвины пера» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
С 15 по 17 марта учащиеся Медиацентра «Воробей» ГБПОУ «Воробьевы горы» приняли участие в XIII Открытом фестивале молодёжной журналистики «Пингвины пера».
В самом фестивале приняли участие 40 молодёжных редакций со всех уголков России. На три дня ребята с головой погрузились в мир журналистики: самостоятельно искали информационные поводы, писали тексты, брали интервью, придумывали оформление своих стендов и т.д.
В рамках фестиваля проходили мастер-классы от ведущих специалистов телекомпаний «Первый канал», «Россия 24», «Russia Today», «Кино Mail.ru», радио «Комсомольская правда», журналов «I Like Today», «Журналист», преподавателей вузов ИГУМО, МГИК, членов Союза журналистов России и Союза журналистов Подмосковья, сообщает ГБПОУ «Воробьевы горы».
Вестник района Гагаринский: последние новости
Гала-концерт городской конкурсной программы “Новые вершины” собрал полный зал слушателей В библиотеке Данте Алигьери состоится презентация книги "Счастливой быть не запретишь" В кружке «Конструирование» ребята развили логическое мышление с помощью лего-технологий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»75
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться24
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение