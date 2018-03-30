Воспитанники медиацентра «Воробей» получили призы на XIII Открытом фестивале молодёжной журналистики «Пингвины пера»

С 15 по 17 марта учащиеся Медиацентра «Воробей» ГБПОУ «Воробьевы горы» приняли участие в XIII Открытом фестивале молодёжной журналистики «Пингвины пера».

В самом фестивале приняли участие 40 молодёжных редакций со всех уголков России. На три дня ребята с головой погрузились в мир журналистики: самостоятельно искали информационные поводы, писали тексты, брали интервью, придумывали оформление своих стендов и т.д.