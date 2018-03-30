Ещё
Пожилые вешняковцы имеют все возможности для полноценного отдыха
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пожилые вешняковцы имеют все возможности для полноценного отдыха 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В ГБУ ТЦСО «Вешняки» у пенсионеров и инвалидов имеется возможность отдыха в группе дневного пребывания. Об этом жителям района сообщил глава управы Сергей Махов.
Он рассказал, что в ТЦСО пенсионерам и инвалидам оказывается полный комплекс социальных услуг, также на базе отделения дневного пребывания для них организован досуг в рамках программ «Университет третьего возраста» и «Лучшая половина жизни».
По словам главы управы, представители старшего поколения могут посещать культурно-массовые мероприятия, к которым относятся не только концерты и лекции, проходящие в центре, но также встречи с интересными людьми, экскурсии, посещения музеев и выставок. Творчески активные вешняковцы занимаются в кружках и клубах по интересам музыкой, пением, художественным словом и декоративно-прикладным искусством.
Для получателей социальных услуг в ТЦСО «Вешняки» регулярно устраивают мастер-классы, организовывают консультации психолога, сеансы психологической релаксации, групповые тренинги.
Кроме того, пенсионеры обучаются навыкам информационных технологий в школе компьютерной грамотности.
Управа района Вешняки: последние новости
В 2017 году в Вешняках особое внимание было уделено индустрии зимнего отдыха Воспитанники интерната Вешняков попробовали свои силы в каллиграфии Седьмой детской поликлинике исполнилось 40 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»75
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться24
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение