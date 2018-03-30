Пожилые вешняковцы имеют все возможности для полноценного отдыха

В ГБУ ТЦСО «Вешняки» у пенсионеров и инвалидов имеется возможность отдыха в группе дневного пребывания. Об этом жителям района сообщил глава управы Сергей Махов

Он рассказал, что в ТЦСО пенсионерам и инвалидам оказывается полный комплекс социальных услуг, также на базе отделения дневного пребывания для них организован досуг в рамках программ «Университет третьего возраста» и «Лучшая половина жизни».

По словам главы управы, представители старшего поколения могут посещать культурно-массовые мероприятия, к которым относятся не только концерты и лекции, проходящие в центре, но также встречи с интересными людьми, экскурсии, посещения музеев и выставок. Творчески активные вешняковцы занимаются в кружках и клубах по интересам музыкой, пением, художественным словом и декоративно-прикладным искусством.

Для получателей социальных услуг в ТЦСО «Вешняки» регулярно устраивают мастер-классы, организовывают консультации психолога, сеансы психологической релаксации, групповые тренинги.

Кроме того, пенсионеры обучаются навыкам информационных технологий в школе компьютерной грамотности.